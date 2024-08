Rebeca Andrade termina em quarto na trave; italiana leva o ouro

Nesta segunda-feira (5), Rebeca Andrade esteve perto de conquistar uma medalha na prova da trave. Apesar de ter se mantido de pé com uma série mais simples, a brasileira não conseguiu alcançar o pódio em uma competição marcada por várias quedas.

A vitória ficou com Alice D'Amato, com uma nota de 13,366, seguida pela chinesa Yaqin Zhou, que obteve 14,100. Manila Esposito, da Itália, completou o pódio com 14,000, apenas 0,067 ponto à frente de Rebeca.

Julia Soares, outra brasileira na final, terminou em sétimo lugar após uma queda. Esta foi a primeira final individual de Julia, que tem apenas 18 anos e está participando de seus primeiros Jogos Olímpicos.

