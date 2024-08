LeBron leva quatro pontos no supercílio após cotovelada de Georginho

Em um lance acidental durante a partida entre Brasil e Estados Unidos nas quartas de final do basquete masculino nos Jogos Olímpicos de Paris, LeBron James foi atingido no rosto por uma cotovelada de Georginho. O astro norte-americano precisou de atendimento médico e levou quatro pontos no supercílio.

O incidente ocorreu no terceiro quarto, quando Georginho, ao tentar converter uma cesta, acertou o rosto de LeBron com o cotovelo. Após receber atendimento médico, LeBron não retornou mais à partida.

Apesar do susto, a equipe médica americana informou que a participação de LeBron na sequência dos Jogos não está comprometida. Os Estados Unidos venceram o Brasil por 122 a 87 e avançaram para as semifinais.

