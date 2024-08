Quanto a brasileira Rebeca Andrade faturou em medalhas? Bastante! - Classificar-se para participar nos Jogos Olímpicos já é uma conquista gloriosa por si só, mas conquistar uma medalha certamente dá a um atleta um lugar nos anais da história de um país. No entanto, além da aclamação no esporte, algumas nações são conhecidas por oferecer generosos prêmios em dinheiro aos atletas que voltarem para casa com a tão cobiçada medalha de ouro. Mas estamos falando exatamente de quanto? No dia 5 de agosto de 2024, a ginasta Rebeca Andrade entrou para a história como a maior medalhista do Brasil! Ela conquistou a medalha de ouro no solo na Olimpíada de Paris 2024 e se tornou a atleta mais condecorada do país em Jogos Olímpicos. Com quatro medalhas só nesta edição, sendo uma dourada, a nossa estrela já faturou um bom dinheirinho... Mas estamos falando exatamente de quanto? Curioso? Clique aqui na galeria para ver quais países dão as melhores recompensas financeiras para seus campeões.

