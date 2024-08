Lee Carsley assume seleção inglesa de futebol de forma interina

A Federação Inglesa de Futebol (FA) decidiu adiar a nomeação de um novo treinador para substituir Gareth Southgate e anunciou hoje que Lee Carsley, atual técnico da seleção sub-21, assumirá o comando da seleção principal interinamente.

"Estamos gratos ao Lee por assumir a seleção enquanto continuamos com o nosso processo de recrutamento", explicou Mark Bullingham, diretor executivo da FA.

Com essa decisão, Carsley liderará a seleção principal nos próximos jogos da Liga das Nações, que acontecem em setembro. Os compromissos incluem uma partida contra a República da Irlanda, fora de casa, no dia 7, e outra contra a Finlândia, em casa, no dia 10.

A busca por um novo técnico se iniciou após a saída de Gareth Southgate, que foi jogador e treinador da seleção inglesa, liderando os "três leões" nos últimos oito anos. Durante seu mandato, Southgate levou a Inglaterra à final da Euro 2020 (realizada em 2021) e da Euro 2024.

Além disso, Southgate, de 53 anos, comandou a seleção nos Mundiais de 2018 e 2022, onde a Inglaterra foi eliminada nas semifinais e nas quartas de final, respectivamente.





