Atleta garante medalha de bronze e comemora de forma inusitada; veja

Alysha Newman garantiu a medalha de bronze no salto com vara dos Jogos Olímpicos em Paris nesta quinta-feira. No entanto, o que chamou mais a atenção do que a conquista em si foi a forma peculiar como ela celebrou o feito.

A atleta canadense decidiu brincar com a situação ao fingir uma lesão antes de mostrar um 'twerk' em sua celebração. "Estou sempre me machucando e voltando, então pensei: 'Vou surpreender meus treinadores e provocá-los um pouco'. Então, resolvi fazer de conta que estava lesionada e depois dancei", revelou Alysha em entrevista à CBC Sports.

