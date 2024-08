Patrick, do São Paulo, passará a noite internado após bater a cabeça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O lateral Patryck Lanza, do São Paulo, sofreu um choque de cabeça durante o clássico contra o Palmeiras neste domingo (18), pelo Campeonato Brasileiro, e precisou deixar o Allianz Parque de ambulância.

Ainda no gramado, ele foi prontamente atendido pelos médicos do clube e depois foi levado ao hospital Albert Einstein, onde passou por exames de imagem.

Segundo informou clube, ele vai dormir no hospital para ficar em observação. "Consciente e com quadro estável, o atleta passará a noite internado no Hospital Albert Einstein para observação, seguindo protocolo médico e assistido por profissionais do São Paulo", comunicou a equipe do Morumbi.

️️ IMAGENS FORTES



Após uma disputa de bola, Patryck teve uma queda feia em campo e precisou de atendimento. O jogador caiu desacordado, foi imobilizado pela equipe médica e colocado na ambulância.



Patryck saiu acordado, aplaudido pela torcida e será encaminhado ao hospital. pic.twitter.com/qFXZF7QFnf — ge (@geglobo) August 18, 2024

O jogador do São Paulo entrou em campo ainda na primeira etapa, para substituir Ferreira, que sentiu dores na coxa. O lance da disputa com Estevão, com quem Patryck se chocou, aconteceu poucos minutos após o Palmeiras abrir o placar do jogo em que venceu por 2 a 1.

O lance causou desespero nos atletas das duas equipes. Enquanto o atleta recebia atendimento, a torcida do Palmeiras bateu palmas paro atleta -vale lembrar que os clássicos em São Paulo têm torcida única.