Lendas para além das Olimpíadas: Ranking dos melhores atletas do século XXI - Mesmo que você não seja um grande fã de esportes, é provável que ainda conheça os nomes de muitos atletas famosos. Quer você os reconheça por manchetes, anúncios ou trabalhos filantrópicos, muitas figuras do esporte alcançaram o estrelato e a celebridade devido às suas carreiras de sucesso nos esportes. Do basquete à natação e do tênis ao futebol, a ESPN classificou os melhores atletas do século XXI. Curioso? Clique para descobrir quais atletas chegaram ao top 50.

© <p>Getty Images</p>