Palmeiras derrete nas Copas em 15 dias e terá tempo que Abel nunca teve

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira nunca tinha sido eliminado antes das semifinais na Copa Libertadores da América. Com as quedas do Palmeiras nas oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil, pela primeira vez o português terá uma única frente por boa parte da temporada ainda por disputar.

Em duas semanas, o Palmeiras foi eliminado das duas Copas e agora terá só o Brasileirão até o fim do ano. Em 7 de agosto, caiu contra o Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil. Nessa quarta (21), viu o Botafogo avançar às quartas da Libertadores.

Abel terá três meses e meio entre o próximo jogo do Brasileiro e a última rodada do torneio. Serão 15 rodadas para focar apenas na competição.

Nos últimos dois anos, Abel teve até um número parecido de rodadas para focar no torneio, mas muito menos tempo livre entre os jogos.

Em 2023, quando caiu na semifinal da Libertadores e quartas da Copa do Brasil, Abel focou só no Brasileirão por um mês e 28 dias. Foram 13 rodadas entre 8 de outubro e 6 de dezembro.

Já em 2022, quando novamente caiu na semi da Libertadores e nas oitavas da Copa do Brasil, Abel teve dois meses e três dias jogando só o Brasileirão. Também foram 13 rodadas naquele ano, entre o dia 10 de setembro e 13 de novembro.

Em 2021, foram apenas dez dias e seguidos de um título da Copa Libertadores conquistado em cima do Flamengo. O Palmeiras fechou as três rodadas finais do Brasileirão já em festa.

Na temporada 2020, que terminou apenas em 2021 por causa da covid-19, Abel não chegou a ter nenhum dia com apenas uma frente, já que venceu Libertadores e Copa do Brasil. A dificuldade de calendário fez com que a final da Copa nacional tenha sido disputada já depois do início do Paulistão da temporada seguinte.