Garro usa até lema de Abel Ferreira contra rebaixamento do Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians voltou a viver um drama na zona de rebaixamento do Brasileiro após a derrota para o Fortaleza por 1 a 0, pela 24ª rodada. Com o clima de cobrança da torcida, o elenco tenta encontrar palavras para responder às críticas, tanto que Rodrigo Garro usou até o lema do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras: "Cabeça fria, coração quente".

O meio-campista falou em "falta de sorte" no ataque, após um jogador do Fortaleza salvar um gol em cima da linha, e destacou o mantra do treinador palmeirense ao afirmar que o time se esforça para reverter a situação.

Garro tem sido o principal criador de jogadas do Timão na temporada. No entanto, o jogador esbarra na seca do ataque. Em 24 rodadas do Brasileiro, a equipe balançou as redes em apenas metade delas -12 jogos.

Em 18ª lugar, O Corinthians tem uma intensa luta com o Vitória, 17º colocado -as equipes têm o mesmo número de pontos (22), mas o alvinegro fica atrás pelo critério de desempate. A derrota da equipe rubro-negra para o São Paulo foi boa para o Timão.

No entanto, o time de Ramón Díaz tem mais preocupações na parte de baixo da tabela. Por exemplo, o Cuiabá, 19º com 18 pontos somados, tem duas rodadas a menos.

A mesma situação acontece com o Fluminense, que respira no primeiro lugar fora do Z4 e também está com um jogo atrasado e tem a chance de se afastar dos desesperados.