Djokovic e Sabalenka dominam na estreia do US Open

O tenista sérvio Novak Djokovic deu início à defesa do seu título no US Open com uma vitória sobre o moldavo Radu Albot. Em uma exibição sólida, Djokovic, atual número 2 do ranking ATP e ex-líder, encerrou a sessão noturna no Arthur Ashe Stadium com um triunfo em três sets, com parciais de 6-2, 6-2 e 6-4. Este foi o 25º título de Grand Slam da sua carreira.

"Queria começar o US Open da melhor maneira possível, e acho que consegui. Houve altos e baixos, o que é normal, e tive que me ajustar após a superfície diferente nos Jogos Olímpicos", comentou o campeão olímpico.

Com essa vitória, Djokovic, de 37 anos, garantiu sua 89ª vitória em Flushing Meadows, superando apenas Jimmy Connors, que tem 98. Na próxima rodada, ele enfrentará o compatriota Laslo Djere, que surpreendeu o alemão Jean-Lennard Struff com uma vitória em cinco sets: 6-7 (7-9), 6-1, 6-7 (7-9), 6-4 e 6-2.

Outros avançados para a segunda rodada incluem o búlgaro Grigor Dimitrov, 9º no ranking mundial, que venceu o francês Kyrian Jacquet por 6-3, 6-4 e 6-2, e o norte-americano Frances Tiafoe, 20º ATP, que derrotou o compatriota Aleksandar Kovacevic com parciais de 6-4, 6-3, 4-6 e 7-5.

O italiano Lorenzo Musetti (18º ATP) também avançou após vencer Reilly Opelka por 7-6 (7-3), 1-6, 6-1 e 7-5. No entanto, o dinamarquês Holger Rune, número 15 do mundo, foi eliminado por Brandon Nakashima (50º ATP) com parciais de 6-2, 6-1 e 6-4, caindo na primeira rodada pelo segundo ano consecutivo.

No torneio feminino, a campeã do ano passado, Coco Gauff, já havia garantido seu lugar na segunda rodada. Nesta terça-feira, Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, venceu a australiana Priscilla Hon por 6-3, 6-3 no Louis Armstrong Stadium.

A bielorrussa Sabalenka conquistou sua sexta vitória consecutiva, enquanto a checa Barbora Krejcikova (8ª WTA), campeã de Wimbledon, registrou sua oitava vitória seguida em Grand Slams após derrotar a espanhola Marina Bassols, com parciais de 7-6 (7-3) e 6-2.

