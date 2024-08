Jorge Jesus quer levar estrela do Bayern Munique para o Al Hilal

O Al Hilal, time comandado pelo treinador português Jorge Jesus, está em busca de contratar Kingsley Coman, conforme relatado nesta terça-feira pelo jornalista italiano Fabrizio Romano.

Romano, especialista em transferências, revela que os campeões sauditas teriam apresentado uma proposta "enorme" ao Bayern de Munique pelos direitos econômicos do atacante francês, embora o valor exato da oferta ainda não tenha sido divulgado.

Além do interesse do Al Hilal, Coman também tem atraído interesse de clubes da Premier League e do Barcelona, na La Liga. No entanto, o jogador ainda não tomou uma decisão final sobre seu futuro próximo.

Aos 28 anos, Coman participou como substituto nas duas primeiras partidas da temporada sob o comando de Vincent Kompany, marcando um gol na vitória de 4 a 0 sobre o SSV Ulm 1846.

