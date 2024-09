Manchester United pondera negociar Casemiro após jogo desastroso

O Manchester United está considerando seriamente a possibilidade de negociar Casemiro após a exibição desastrosa na derrota por 0 a 3 contra o Liverpool no último fim de semana, onde ele foi responsável por dois dos gols de Luis Díaz.

Segundo informações divulgadas nesta quarta-feira pelo jornalista turco Ali Naci Kuçuk, os responsáveis pelos Red Devils já receberam uma proposta concreta do Galatasaray para o empréstimo do ex-jogador do FC Porto, com validade até o final da próxima temporada.

Além disso, o histórico clube turco também iniciou conversas para a aquisição de Weston McKennie, que, aparentemente, não faz parte dos planos do novo treinador da Juventus, Thiago Motta.

O Galatasaray, sediado em Istambul, realizou uma venda significativa na última segunda-feira, arrecadando 73,8 milhões de reais com a transferência de Kerem Akturkoglu para o Benfica.







Galatasaray orta saha hattını da güçlendirmek istiyor…



Juventus’ta forma giyen McKennie için girişimler sürüyor…



Orta saha hattı için temas kurulan oyuncular arasında Casemiro da var…



Galatasaray, Casemiro’yu 1 yıllığına kiralamak için Manchester United ile görüşme… — Ali Naci Küçük (@AliNaciKucuk) September 3, 2024

