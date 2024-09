Surfe: Italo escala montanha e fica no quase após polêmica e torcida contra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Italo Ferreira 'escalou uma montanha' para chegar até a decisão do Circuito Mundial de Surfe, na última sexta-feira (6), mas repetiu o filme de 2022 e acabou ficando com o vice em Trestles (EUA).

Italo Ferreira teve de eliminar três adversários para chegar às baterias decisivas contra o havaiano John John Florence. Por ter chegado ao WSL Finals como o quinto do ranking, o brasileiro enfrentou e venceu Ethan Ewing (quarto), Jack Robinson (terceiro) e Griffin Colapinto (vice-líder) antes de decidir o título contra John John, líder do ranking.

O roteiro foi o mesmo de 2022. Naquela edição, Italo também chegou como o quinto e despachou Kanoa Igarashi (quarto), Ethan Ewing (terceiro) e Jack Robinson (vice-líder) antes de perder para Filipe Toledo, que era o líder do ranking.

Italo perdeu as duas finais por 2 a 0. A decisão do WSL Finals é disputada na melhor de três baterias, ou seja, quem vencer duas se sagra campeão. O surfista não venceu nenhuma contra Filipinho e nem contra John John.

O brasileiro buscava o bicampeonato mundial — ele foi campeão em 2019. Dois anos depois do título no Circuito Mundial de Surfe, conquistou o ouro nas Olimpíadas de Tóquio.

NOTA POLÊMICA

A primeira bateria perdida por Italo para John John teve polêmica. O brasileiro vencia até o havaiano, que precisava de 8,16 para assumir a ponta, pegar uma onda sem grande potencial nos minutos finais e conseguir virar no fim com uma nota 8,33, que revoltou torcedores brasileiros. A segunda bateria entre eles teve uma onda quase perfeita do John John, que recebeu nota 9,70 e se sagrou tricampeão mundial.

Italo começou o WSL Finals com bastante apoio. O brasileiro foi bastante ovacionado e aplaudido durante as baterias contra os australianos Jack Robinson e Ethan Ewing.

O cenário mudou a partir da semifinal, contra Griffin Colapinto. Natural de San Clemente, na Califórnia, o surfista americano competia em casa e teve o maior apoio da torcida presente em Trestles. Mesmo assim, Italo frustrou a torcida local. Ele, no entanto, perdeu na decisão contra John John Florence e viu a praia festejar o título do havaiano — no surfe, o Havaí compete como um país à parte dos EUA.