Luisão volta a deixar recado enigmático após polêmica com torcedor

Luisão fez uma nova postagem enigmática nas redes sociais nesta quinta-feira, continuando a gerar especulações após as recentes polêmicas envolvendo sua vida pessoal.

Em sua conta do Instagram, o ex-jogador e atual dirigente do Benfica escreveu: “Nada te mata mais rápido do que a sua própria mente. Não se estresse com coisas que estão fora do seu controle.”

Há cerca de três meses, Luisão se envolveu em uma controvérsia quando foi flagrado agredindo um torcedor do Sporting que havia ofendido o Benfica. Além disso, ele entrou de licença para viajar ao Brasil no mês de julho, o que gerou ainda mais especulações sobre suas ações e motivações.

© Reprodução Instagram Luisão

