Demitido e divorciado: ex-assistente coloca Richarlison em tribunal

Reginaldo Pereira avançou com uma queixa em tribunal contra Richarlison, jogador do Tottenham com o qual trabalhou, como assistente, entre 2022 e 2024, de acordo com a edição deste sábado (14) do jornal britânico The Sun.

O agora ex-funcionário acusa o jogador brasileiro de nunca ter-lhe oferecido um contrato, depositando, ao invés, um salário na ordem das 500 libras (cerca de 3500 reais) por semana, diretamente, na sua contra bancária, além de que, durante este período, nunca teria tido direito a férias.

"Lidei com longas horas de trabalho, exigências excessivas e abusos verbais, especialmente, da parte de Antônio Marcos de Andrade, o pai de Richarlison", alega, no documento onde exige uma indemnização de 95 mil libras (cerca de 600 mil reais).

Reginaldo Pereira diz ter sido sobrecarregado com tarefas, entre as quais, tomar conta dos animais de estimação do atleta de 27 anos de idade, tendo sido demitido após uma conversa entre ambos, na sala de cinema da mansão de Richarlison, em Barnet.

"Depois de ser dispensado, tive de procurar tratamento médico para lidar com os impactos negativos do ambiente tóxico. A minha mulher pediu divórcio. Estou emocionalmente abalado e desempregado", completou.

Leia Também: CBF marca clássico entre São Paulo e Corinthians para o estádio Mané Garrincha