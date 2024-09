Nem Manchester United, nem Al Nassr: Adrien Rabiot regressa à França

O Olympique de Marseille anunciou, por meio de um comunicado oficial divulgado em suas plataformas na noite de domingo, que chegou a um "princípio de acordo" com Adrien Rabiot, jogador que estava sem clube após o término de seu contrato com a Juventus.

O atleta, de 29 anos, é esperado na França nos próximos dias para realizar os exames médicos de rotina, assinar o contrato e iniciar os trabalhos sob o comando do técnico Roberto De Zerbi. O Marseille ocupa atualmente a vice-liderança da Ligue 1, dois pontos atrás do Paris Saint-Germain.

Com esse acerto, o futuro do meio-campista francês finalmente se define, após várias semanas de especulações que o ligavam a diversos clubes ao redor do mundo, incluindo Manchester United e Al Nassr.

Rabiot retorna à França, onde já atuou profissionalmente por Paris Saint-Germain e Toulouse.

