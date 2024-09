Jogador de 15 anos morre após levar pancadas durante um jogo

O futebol paraguaio vive momentos de consternação após a morte trágica de Ismael, de apenas 15 anos, ocorrida durante uma partida no último sábado. O jovem jogador, que fazia sua estreia na equipe de base do Nacional de San Bernardino, perdeu a vida após sofrer diversas agressões no campo.

O incidente aconteceu na reta final do jogo contra o Boquerón FBC, de Assunção. De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, Ismael caiu inconsciente após receber um forte golpe nas costas. Testemunhas relatam que o jovem teria sido alvo de "dois ou três pontapés de várias pessoas", e as autoridades paraguaias já estão investigando o caso para identificar os responsáveis pela agressão fatal.

O técnico Leonardo Vit, visivelmente emocionado, relatou os esforços para salvar o garoto. "Nossos paramédicos, junto com a equipe médica do Boquerón, prestaram os primeiros socorros, mas ele não conseguia mais respirar e sua pulsação estava muito fraca", disse.

Após os primeiros atendimentos no local, Ismael foi transferido inicialmente para o Hospital Materno-Infantil San Pablo, em Assunção, e depois levado ao Hospital de Trauma, onde faleceu no domingo.

As investigações sobre o caso seguem em andamento. Informações preliminares indicam que o principal suspeito de ter desferido os golpes fatais pode não ter sido um jogador em campo, mas uma pessoa que teria invadido o gramado para agredir a vítima. O Ministério Público paraguaio está trabalhando com os relatos de testemunhas e analisa todas as evidências para esclarecer os detalhes dessa tragédia que chocou o país.



