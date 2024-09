A maratona de Ramón no Corinthians: 2 meses, 17 jogos e nenhum time igual

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ramón Díaz completou dois meses no Corinthians e já vai para a 17ª partida sem conseguir repetir uma escalação sequer. O Fortaleza será o 17º adversário de Ramón Díaz no Corinthians em dois meses de trabalho.

Ramón escalará a 17ª equipe diferente entre um jogo e outro no duelo desta terça-feira (16), pela ida das quartas de final da Sul-Americana.

O treinador argentino nunca conseguiu repetir uma escalação no Timão, seja pela prioridade ao Brasileirão, problemas físicos, mudanças táticas ou estreia de reforços.

A comissão técnica entende que deve mexer menos nessa reta final de temporada. A ideia é encontrar o time ideal e fazer apenas ajustes pontuais no Campeonato Brasileiro.

Por enquanto, o Corinthians mudará novamente em relação à derrota para o Botafogo. Ramón deve escalar um time misto na Sul-Americana, já que a prioridade é o Brasileiro.

Na Copa do Brasil, a intenção é escalar uma equipe próxima do ideal. O Corinthians já chegou nas semifinais para enfrentar o Flamengo e não quer abrir mão da competição, apesar de estar na zona de rebaixamento no Brasileiro.

Memphis Depay ainda não ficará à disposição. A expectativa de estreia é diante do Atlético-GO, sábado, na Neo Química Arena.