Luis Enrique assume dificuldades do PSG: "Foi pior do que um parto"

O Paris Saint-Germain estreou com vitória na fase de grupos da renovada Liga dos Campeões, ao vencer o Girona por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, com um gol de Nuno Mendes nos minutos finais da partida no Parque dos Príncipes.

Após o apito final, o técnico do PSG, Luis Enrique, falou à imprensa na zona de entrevistas rápidas da Movistar Plus, admitindo que a equipe teve dificuldades para superar o adversário.

"Foi um jogo muito complicado... Disse ao Míchel que isso foi pior que um parto, com todo o respeito. Acredito que fomos superiores, mas o Girona nos pressionou e nos confundiu. No intervalo, comentamos que, se não apertássemos, iríamos sofrer", afirmou o treinador.

"Tínhamos a obrigação de vencer, e foi extremamente difícil. Dou os parabéns ao Girona (...). Vencer um jogo ou qualquer título é sempre complicado, e essa competição, nesse formato, tem uma dimensão que nem sempre conseguimos medir", concluiu Luis Enrique.





