Ex-Arsenal sofre ataque cardíaco jogando futsal e morre aos 46 anos

O futebol argentino está, este sábado (28), de luto pela morte de Fabián Caballero, ex-atacante, de 46 anos de idade, que, ao longo da carreira, representou clubes como Arsenal, Dundee FC, Estudiantes e Nacional de Montevideu.

De acordo com informações do jornal ABC, o ex-jogador participava numa partida de futebol, do clube General Genes, sediado no bairro paraguaio de Villa Morra, em Assunção, quando sofreu um ataque cardíaco. Ainda foi transportado de urgência para o Hospital Bautista, onde acabaria por falecer.

Natural de Misiones, na Argentina, 'Tyson' (apelido pela qual era conhecido) deu os primeiros passos ao serviço do Guaraní Antonio Franco, de onde partiu para Estudiantes, e, de seguida, Cerro Porteño, onde se destacou.

De tal maneira que, em 1999, chegou a ser emprestado ao Arsenal. No entanto, a passagem pelo 'gigante' da Premier League não foi a mais feliz, visto que participou em apenas três jogos oficiais, antes de ser 'devolvido'.

Leia Também: Goleiro da Argentina é suspenso pela Fifa por agressão e gesto obsceno