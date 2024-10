Messi faz 2, conquista outro título nos EUA e fica mais perto do Mundial

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lionel Messi conquistou mais um troféu na carreira. Com dois gols do astro argentino, o Inter Miami venceu o Columbus Crew por 3 a 2, nesta quarta-feira (2), pela MLS, e conquistou o título da temporada regular.

Messi foi fundamental para a vitória. O astro argentino abriu o placar após brigar pela bola dentro da área adversária e ampliou o placar com um golaço de falta.

Suárez também foi importante. O uruguaio marcou o terceiro gol do Inter Miami já na etapa final. Daniel Rossi e Cucho Hernández marcaram pelo Columbus Crew.

O Inter Miami chegou aos 68 pontos e não pode mais ser alcançado por nenhum outro time. A competição ainda tem mais duas rodadas para o término da temporada regular.

Este é o segundo título do Inter Miami desde a chegada de Messi ao clube. No ano passado, a equipe, que nunca tinha sido campeã na história, conquistou a League Cup, competição que é disputada entre times dos EUA e do México.

O Inter Miami pode conquistar mais um título na temporada. A equipe já tem vaga garantida nos playoffs da MLS — os oito melhores colocados de cada conferência disputam um torneio de mata-mata valendo o maior troféu da temporada.

SUPER MUNDIAL

Messi pode ter ficado mais próximo de disputar o Super Mundial de Clubes. Isso porque, a MLS tem direito a indicar um representante para disputar a competição em 2025, nos EUA.

A liga ainda não definiu qual o critério, mas há a possibilidade de o escolhido ser o campeão da temporada regular, ou seja, o Inter Miami.

Esta é a única possibilidade de Messi disputar o Super Mundial pelo Inter Miami. A equipe estadunidense não conquistou nenhuma das últimas edições da Concachampions, competição continental da América do Norte que dá vaga na competição.

A outra possibilidade para Messi seria jogar o Super Mundial por outra equipe, algo que parece improvável já que o argentino já declarou que deve encerrar sua carreira no time estadunidense.