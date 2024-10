Bayern cede empate ao Frankfurt nos acréscimos e segue líder do Alemão

O Bayern de Munique estava perto de garantir uma vitória importante no Campeonato Alemão até os 48 minutos do segundo tempo, mas permitiu o empate por 3 a 3 contra o Eintracht Frankfurt neste domingo, no Deutsche Bank Park.

Com o segundo empate consecutivo, o Bayern chegou a 14 pontos e segue na liderança ao lado do RB Leipzig. Já o Frankfurt, que teve sua sequência de quatro vitórias interrompida, permanece em terceiro com 13 pontos.

O Bayern abriu o placar aos 15 minutos com Min-Jae Kim, após muita pressão. O Frankfurt empatou aos 22, com Marmoush, e virou o jogo aos 36, com Ekitike. Dois minutos depois, Upamecano empatou novamente para o Bayern.

No segundo tempo, Olise marcou para o Bayern aos 8 minutos, mas, apesar do controle do jogo, a equipe bávara não conseguiu segurar o resultado e sofreu o empate nos acréscimos.

