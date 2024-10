Guardiola elogia Adama Traoré após vitória suada do Manchester City

O Manchester City precisou suar para vencer o Fulham, comandado por Marco Silva, por 3 a 2 no sábado. Após o jogo, Pep Guardiola, técnico dos "citizens", fez questão de elogiar Adama Traoré, que criou várias oportunidades para o adversário, mas acabou desperdiçando algumas chances de gol.

"Eu disse a ele que jogou muito bem. Conheço o Adama desde os tempos da academia do Barcelona, depois ele foi para o Middlesbrough, Wolverhampton com Nuno Espírito Santo, e agora está aqui. Ele é uma grande ameaça. Quando ele avança com a bola, não há muito o que fazer", comentou o treinador espanhol.

"Ele superou até o Kyle [Walker], que é o nosso jogador mais rápido. Adama é imparável quando tem espaço, é muito difícil de controlar. Além disso, é uma pessoa incrível", completou Guardiola.

Leia Também: Abel diz que pretende aproveitar tempo livre para melhorar o Palmeiras