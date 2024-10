Jogador grego de 31 anos é encontrado morto na piscina de casa

A Grécia está em choque após a trágica morte de George Baldock, jogador do Panathinaikos. De acordo com o portal grego Sport.24, o atleta foi encontrado morto nesta quarta-feira na piscina de sua casa, em Glyfada. Até o momento, o clube ainda não se pronunciou oficialmente sobre o incidente, mas a Federação Grega de Futebol já lamentou profundamente o ocorrido.

Baldock, de 31 anos, havia sido dado como desaparecido após buscas incessantes conduzidas por sua esposa e sua mãe. O corpo foi encontrado na noite de quarta-feira, próximo a uma garrafa de bebida alcoólica, justamente no dia do aniversário de sua filha, segundo a mesma publicação.

O jogador, que fez parte da seleção grega nas eliminatórias do Euro 2024, não foi convocado para o recente duplo compromisso da Liga dos Campeões pelo técnico Gustavo Poyet. Baldock havia deixado o Sheffield United, clube pelo qual atuou por sete temporadas, durante o verão passado para retornar à Grécia, onde encerrou sua trajetória tragicamente.



Tonight we're shocked and sad to learn George Baldock passed away today. He was 31.



All Hellas Football team wants to address its deepest condolences to his family.



Rest in peace, paiktara! ️ pic.twitter.com/PPLihainwV