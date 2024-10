Real Madrid encontra 'novo Modric' avaliado em 915 milhões de reais

O mercado de transferências já fechou há pouco mais de um mês, mas o Real Madrid já começa a planejar o verão de 2025. O clube está atento à necessidade de reforçar o meio-campo, visto que Luka Modric poderá estar próximo de uma possível saída ou até mesmo aposentadoria.

Segundo o jornal espanhol As, Florian Wirtz, de 21 anos, jogador do Bayer Leverkusen, é o principal alvo da equipe comandada por Florentino Pérez. O jovem jogador teve papel decisivo na campanha que levou o Leverkusen ao título do Campeonato Alemão.

No entanto, a negociação não será fácil, uma vez que o Bayer Leverkusen já deixou claro que só aceitaria liberar a promessa por um valor em torno de 150 milhões de euros (cerca de 915 milhões de reais). Além disso, o Real Madrid terá que lidar com a concorrência de grandes clubes europeus, como o Manchester City, Bayern de Munique e Barcelona, que já teria feito uma abordagem inicial pelo jogador.

