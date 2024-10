Ciclista morre após sofrer parada cardíaca durante competição

O mundo do ciclismo está de luto nesta segunda-feira pela morte de Silvano Janes, ciclista de 69 anos, que sofreu uma parada cardíaca enquanto competia nos Campeonatos Europeus de Gravel.

A União Europeia de Ciclismo (UEC) compartilhou a notícia em suas redes sociais, expressando "profunda tristeza" pela perda do atleta italiano, que participava na categoria Master, destinada a competidores entre 65 e 69 anos, na cidade de Asiago, na Itália.

"A UEC e o comitê organizador estendem suas sinceras condolências à família e aos entes queridos durante este momento difícil", dizia o comunicado. Silvano Janes, ao longo de sua carreira, conquistou o título de campeão mundial nessa categoria.

We are deeply saddened to share that Silvano Janes (ITA, Master 65-69) suddenly passed away during the UEC Gravel European Championships in Asiago (Ita).

UEC and the organizing committee extend their heartfelt condolences to the family and loved ones during this difficult time.