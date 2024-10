Varane sobre aposentadoria: 'Estava consciente e não me arrependo'

Raphael Varane concedeu uma entrevista detalhada ao jornal francês L'Équipe, publicada nesta quarta-feira, onde, pela primeira vez, explicou os motivos que o levaram a encerrar sua carreira como jogador de futebol aos 31 anos.

O ex-zagueiro, que teve passagens por gigantes como Real Madrid e Manchester United, revelou que enfrentou grandes dificuldades ao longo da carreira, especialmente após 2013. Naquele ano, mesmo lesionado, ele jogou para ajudar a seleção francesa a vencer a Ucrânia por 3 a 0 e se classificar para a Copa do Mundo de 2014.

"Eu não deveria ter jogado. Após o primeiro jogo [derrota por 2 a 0, em Kyiv], estava pronto para deixar a concentração, porque meu joelho não me dava paz. Ele estava inchado, quente, e, depois daquele playoff, fiquei dois meses sem jogar", afirmou Varane.

"Naquele dia, claramente coloquei minha carreira em risco. A França precisava de mim, o treinador precisava de mim, e eu tive que jogar, assumindo o risco. Retiraram o líquido do joelho, usei um anestésico... Eu tinha 20 anos e pensei 'Vai, isso é ruim'", continuou o ex-zagueiro.

"Estava perfeitamente consciente disso, mas não me arrependo. Pela França, eu faria isso novamente (...). Desde 2013, meu joelho esquerdo tem compensado pelo direito. Foi assim que encontrei equilíbrio no desequilíbrio. Se agora o joelho esquerdo está me dizendo que já chega, preciso escutá-lo", concluiu Varane.

