As medalhas que o Brasil ganhou em cada edição dos Jogos Olímpicos - Os Jogos Olímpicos nos encantam há muito tempo. Suas origens na Grécia Antiga nos inspiram até hoje. E Paris 2024 não foi diferente. Mas você sabia que a primeira edição das Olimpíadas modernas aconteceu em 1896? De lá para cá, muita coisa mudou, vários esportes novos foram incluídos e outros deixaram de participar. Essa é única competição multiesportiva em que o mundo todo se une, com mais de 200 nações participando atualmente. Desde a estreia do Brasil nas Olimpíadas da Antuérpia em 1920 até Paris 2024, nossos atletas somaram 170 medalhas, sendo 40 de ouro, 49 de prata e 81 de bronze. Mas você faz ideia de quantas medalhas o Brasil conquistou em cada uma das edições? Logo na primeira que nós fomos, já trouxemos três! Nessa galeria, vamos viajar por cada um dos Jogos Olímpicos, trazendo, em números, todas as nossas conquistas. Clique e veja por si mesmo!

