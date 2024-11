Atlético de Madrid teme por Simeone e até já procura um substituto

O Atlético de Madrid estaria desenvolvendo um plano para a sucessão de Diego Simeone, mesmo após a renovação contratual do técnico argentino, assinada em 2023, que estende seu vínculo com o clube até junho de 2027.



Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira pelo portal espanhol Relevo, a diretoria do Atlético teme que Simeone possa deixar o clube ao final da temporada atual. O motivo seria o desgaste acumulado em um relacionamento que já dura mais de uma década – desde 2011, quando El Cholo assumiu o comando técnico.



Diante dessa possibilidade, o clube teria começado a buscar perfis de treinadores que se alinhem ao estilo de Simeone, visando manter a continuidade do projeto esportivo. As sondagens teriam começado há cerca de cinco meses, de acordo com o Relevo.

Entre os possíveis substitutos, destacam-se alguns nomes de peso no futebol europeu, como Jurgen Klopp, Fernando Torres (ex-jogador do clube e técnico das categorias de base), Luis Enrique, Mauricio Pochettino, Julen Lopetegui, Luis de la Fuente e Unai Emery. Apesar disso, o processo ainda estaria em uma fase inicial, sem decisões concretas.

A saída de Simeone representaria o encerramento de uma era marcante no Atlético de Madrid. Sob seu comando, o clube conquistou dois títulos do Campeonato Espanhol, duas Ligas Europa, uma Copa do Rei, além de ter chegado a duas finais da Liga dos Campeões.

Leia Também: Carille releva pressão da torcida e diz que faltou trabalhar melhor a motivação dos atletas