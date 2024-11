"Neymar devia ter conquistado cinco Bolas de Ouro"

Gianluigi Buffon concedeu uma extensa entrevista à edição desta terça-feira (19) do jornal italiano Corriere della Sera, na qual abordou diversos temas, entre eles, os melhores jogadores que viu jogar ao longo da extensa carreira.

"Eu joguei com três gerações, como é possível escolher? Zidane, Ronaldo, Messi, Cristiano Ronaldo, Iniesta...", afirmou, antes de escolher um em particular, com o qual compartilhou os gramados, ao serviço do Paris Saint-Germain: "Neymar. Pelo jogador e pelo rapaz que é, devia ter conquistado cinco Bolas de Ouro".

O lendário goleiro, atualmente, com 46 anos de idade, elegeu, ainda, aquele que foi o seu 'braço direito': "Aquele rapaz, também um pouco arrogante, com sotaque romano, dois anos mais velho do que eu, que conheci na seleção nacional de sub-16, Francesco Totti".

"Criou-se, subitamente, uma forte empatia. O Francesco é um cavalo de sangue puro, tem de ser amado e protegido", completou.

Leia Também: Mulher de Robinho o defende em caso de estupro: 'Há 8 meses pagando por algo que não aconteceu'