Cristiano Ronaldo não descarta 'esticar' carreira para jogar com o filho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo não descarta a ideia de esticar um pouco mais a carreira para jogar com seu próprio filho, Cristiano Ronaldo Jr.

Cristiano Ronaldo não rechaçou a ideia ao ser perguntado por "Mr Beast". O dono do maior canal do YouTube questionou o astro português sobre a possibilidade de seguir o exemplo de LeBron James, que joga com o próprio filho no Los Angeles Lakers, da NBA.

"Talvez, pode ser... Ele agora tem 14 anos. Vamos ver como minhas pernas vão estar", afirmou Ronaldo.

O mercado da bola não deve ser um empecilho para que a parceria aconteça. Cristiano Ronaldo Jr. segue os passos do pai desde que ingressou no futebol. Ele já defendeu as categorias de base da Juventus, do Manchester United e está no Al-Nassr, atual clube do português.

Cristiano Ronaldo também não dá indícios de que pretende parar tão cedo. O atacante, que tem 39 anos, já afirmou se sentir bem e, agora, busca o milésimo gol na carreira -ele tem 910 marcados até aqui.

Leia Também: Djokovic faz revelação sobre relacionamento com Rafael Nadal: 'Nós nunca fomos amigos'