Antigo craque do Arsenal é alvo de ataque com faca em Nova York

Nicklas Bendtner foi vítima de um ataque com faca na última quarta-feira, nas ruas de Nova York, segundo revelou o The Sun nesta segunda-feira. O ex-atacante dinamarquês, conhecido por sua passagem pelo Arsenal, estava passeando com dois amigos quando foi surpreendido por um homem armado com uma faca.

De acordo com a publicação britânica, Bendtner não sofreu ferimentos graves. No entanto, um dos amigos, de 55 anos, ficou com ferimentos nas costas, rosto e orelhas, sendo levado para o hospital Mount Sinai, em Nova York, para tratamento.

Bendtner confirmou ao jornal dinamarquês Ekstra Bladet que foi vítima do ataque, mas preferiu não comentar quando questionado sobre as imagens de câmeras de segurança.

A FOX News informou que o suspeito, de 25 anos, foi preso e enfrenta acusações de tentativa de homicídio em segundo grau e agressão, conforme o relatório da polícia.





Leia Também: Gabigol custou milhões e decidiu, mas sai de graça do Flamengo

Leia Também: Fenerbahçe oferece R$ 133 milhões para contratar Anderson Talisca