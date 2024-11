"Guardiola é indespedível", diz Carragher sobre crise no Manchester City

O Manchester City enfrenta atualmente uma crise esportiva rara, acumulando cinco derrotas consecutivas em suas últimas partidas. A mais recente aconteceu no Etihad Stadium, onde o time foi goleado por 4 a 0 pelo Tottenham.

Apesar disso, Jamie Carragher, ex-capitão do Liverpool e atual comentarista esportivo da Sky Sports, acredita que não há razões para especular sobre uma possível demissão de Pep Guardiola. O técnico, inclusive, renovou recentemente seu contrato com o clube até junho de 2027.

"Sir Alex Ferguson era indespedível. Acho que Jürgen Klopp também é, provavelmente, indespedível no Liverpool. O Manchester City nunca demitiria Pep Guardiola, mesmo que ele passasse dois ou três anos sem vencer nada", afirmou Carragher.

O comentarista ainda destacou a confiança que clubes de alto nível têm em técnicos de calibre como Guardiola: "Sempre senti isso no Liverpool com Klopp. Se ele ficasse dois ou três anos sem conquistar um troféu, todos ainda o quereriam como treinador. Quem poderiam trazer que fosse melhor do que Pep Guardiola?", concluiu.

Leia Também: Guardiola defende Haaland de críticas no City: 'Sem ele, estaríamos com mais problemas'