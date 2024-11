Neymar recebia R$ 1,2 milhão para bater palmas no PSG; diz ex-jogador

Mesmo tendo deixado o PSG há mais de um ano, Neymar continua a ser um dos assuntos mais comentados pelo clube francês. Lewis Bryon, ex-jogador de futebol, revelou que o brasileiro tinha uma cláusula curiosa no PSG: bater palmas para os torcedores parisienses nos estádios. A informação foi divulgada durante uma entrevista ao podcast Ball Talk.

Byron, de 23 anos, disse que a informação foi passada para ele por um funcionário do PSG, que não teve a identidade revelada, enquanto o jovem fazia um curso de treinador.

"Ele disse que o Neymar tinha uma cláusula em seu contrato que toda vez que ele ia e batia palmas para os torcedores após uma partida, ele recebia um bônus de 200 mil euros. Ele disse que isso acontecia porque Neymar tinha uma fama de não se envolver com o clube", afirmou Byron na entrevista ao podcast.

Assim, Neymar recebia cerca de R$ 1,2 milhão de reais a cada vez que saudava os torcedores do PSG com palmas. O jogador chegou França em 2017, sendo a maior transferência da histórias do futebol mundial: 222 milhões de euros (aproximadamente R$ 821 milhões na cotação da época). Em agosto de 2023, o camisa 10 deixou oficialmente o clube para assinar com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

