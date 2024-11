Ancelotti está confiante: "O Real Madrid estará na final da Champions"

Carlo Ancelotti demonstrou confiança ao afirmar que o Real Madrid não apenas avançará para a próxima fase da Liga dos Campeões, mas também estará na final, marcada para 31 de maio de 2025, na Allianz Arena, em Munique.

A declaração foi transmitida pelo jornalista italiano Alberto Cerruti, nesta quinta-feira, durante um programa da rádio espanhola Cadena SER. Segundo Cerruti, Ancelotti enviou uma mensagem direta: "Diga o que quiser, mas o mais importante é que o Real Madrid estará na final da Liga dos Campeões, em Munique".

O posicionamento otimista do técnico veio pouco depois da derrota do Real Madrid por 2 a 0 para o Liverpool, em Anfield. Na partida, os gols de Alexis Mac Allister e Cody Gakpo garantiram a vitória do time inglês.

Apesar do resultado negativo, o Real Madrid ainda mantém chances na competição. Após cinco rodadas, a equipe soma seis pontos e ocupa a 24ª posição geral na fase de grupos, o último lugar que garante acesso aos playoffs para os oitavos de final.

.

