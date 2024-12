Ex-segurança de Schumacher acusado de roubo e tentativa de extorsão

Markus Fritsche, ex-segurança da família de Michael Schumacher, foi preso sob a acusação de roubar mais de 1.500 arquivos confidenciais, incluindo fotos, vídeos e documentos médicos do ex-piloto de Fórmula 1. De acordo com The Times, os arquivos roubados teriam sido usados em uma tentativa de extorsão, na qual Fritsche e seus cúmplices exigiram €15 milhões (cerca de R$ 95 milhões) para não divulgar os dados na dark web.

Fritsche trabalhou para a família Schumacher por mais de oito anos e teria usado sua posição de confiança para obter acesso a materiais privados. Para executar o plano, ele se aliou a Yilmaz Tozturkan e Daniel Lins, pai e filho, que participaram nas ameaças de expor os documentos caso o valor exigido não fosse pago.



De acordo com New York Post, a família Schumacher denunciou a tentativa de extorsão às autoridades suíças, que trabalharam em colaboração com a polícia alemã para rastrear e prender os suspeitos em julho de 2024. As investigações revelaram que os cúmplices enviaram amostras dos dados roubados como prova de posse, o que agravou o caso.



O julgamento está previsto para acontecer em Wuppertal, na Alemanha. A promotoria busca penas severas para os acusados, com sentenças mínimas de quatro anos de prisão, considerando a gravidade do crime e o valor envolvido.



Desde o acidente de esqui em 2013, que deixou Michael Schumacher com graves lesões cerebrais, sua família tem mantido informações sobre seu estado de saúde sob sigilo rigoroso. Segundo Daily Mail, o caso evidencia os desafios enfrentados pela família em proteger a privacidade do ex-piloto, mesmo anos após o acidente.

