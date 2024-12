Fãs pedem orações por jogador que sofreu grave acidente de carro

Os fãs de futebol ao redor do mundo estão vivendo momentos de grande apreensão após a divulgação de que Michail Antonio sofreu um grave acidente de trânsito e foi transportado de helicóptero para o hospital.

Nas redes sociais, rapidamente surgiram pedidos de orações pelo atacante do West Ham. Vários clubes da Premier League também se manifestaram, compartilhando o comunicado oficial dos Hammers no X, desejando uma rápida recuperação para o jogador, como você pode conferir abaixo.

Club Statement



West Ham United can confirm striker Michail Antonio has today been involved in a road traffic accident.



The thoughts and prayers of everyone at the Club are with Michail, his family and friends at this time.



The Club will issue an update in due course. pic.twitter.com/v3ZNyR80fd