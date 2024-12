"Não estou preocupado", diz Mbappé sobre acusação de agressão sexual

Kylian Mbappé, astro do Real Madrid e da seleção francesa, abordou as recentes acusações de agressão sexual que teriam ocorrido em outubro, durante uma viagem a Estocolmo, na Suécia, em companhia de Nordi Mukiele. Em entrevista, o jogador afirmou estar tranquilo quanto à situação e negou qualquer envolvimento criminoso.

"Fiquei surpreso. Não recebi nenhuma notificação oficial. Li o mesmo que todo mundo. O governo sueco não se manifestou. Não estou preocupado. Para mim, é apenas uma falta de entendimento. Sempre me concentro no meu trabalho e espero para ver como isso será resolvido", afirmou o atacante.

Mbappé revelou que a viagem à Suécia ocorreu durante cinco dias de folga concedidos pelo Real Madrid. Ele relatou que buscava um destino com menor exposição pública, mas reconheceu a dificuldade de manter o anonimato. "Sou o Mbappé, sou reconhecido em qualquer lugar. Havia muitas pessoas fora do meu hotel", contou.

O jogador disse ter ficado sabendo das acusações quando já estava a caminho de casa, no avião. "Ainda estou em contato com a pessoa com quem passei a noite", disse, reforçando que a relação foi consensual.



As acusações de agressão sexual contra Mbappé surgiram logo após sua passagem pela Suécia. De acordo com a imprensa internacional, o jogador teria admitido ter tido uma relação sexual consensual no país, mas negou qualquer tipo de conduta criminosa.

O caso ainda está sob investigação, e nenhuma acusação formal foi apresentada pelas autoridades suecas.

