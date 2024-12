"Espero que sim": Cristianinho fala sobre jogar ao lado do pai, CR7

Cristianinho participou de um novo vídeo no canal do YouTube de Cristiano Ronaldo, que também contou com a presença do influenciador Mr. Beast. Durante a gravação, o jovem foi questionado sobre a possibilidade de jogar ao lado do pai nos campos de futebol.

"Você quer jogar com o seu pai?", perguntou Mr. Beast. Em árabe, o filho do craque português respondeu: "Espero que sim".

Cristiano Ronaldo sorriu com a resposta e, em seguida, traduziu para todos o que o filho havia dito.

Veja, abaixo, o momento:

️Mr. Beast: “Quer jogar com seu pai um dia?”



️Cristiano Júnior: Inshallah (Se Deus quiser)



*Mr. Beast sem entender:* “ quer?”



???? pic.twitter.com/M7nusbSdgN — Central do Arabão (@centraldoarabao) December 9, 2024

Leia Também: Veja os 92 times classificados para a Copa do Brasil em 2025