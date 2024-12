Wendell aceita proposta do São Paulo; agora falta acordo com o FC Porto

Wendell já aceitou as condições propostas pelo São Paulo para retornar ao Brasil, e agora falta apenas que o FC Porto também aceite para que a transferência seja concretizada, conforme informou o Gazeta Esportiva.

O lateral brasileiro, que não é mais considerado pelo técnico Vítor Bruno, vê com bons olhos a possibilidade de defender as cores do Tricolor paulista, conforme confirmou o presidente do clube, Julio Casares, em entrevista ao jornal.

"Posso dizer que é um atleta que está muito motivado para vir. Estive com ele durante a Copa América e conversamos bastante sobre essa possibilidade. Há alguns ajustes a serem feitos com o FC Porto e agora é uma questão de negociação, mas sinto que existe uma chance real disso acontecer", destacou Casares.

"Ele está bastante motivado, sua família também. É um jogador que quer voltar à seleção brasileira, tem muito potencial e, ao vestir nossa camisa, acredito que terá grandes chances nesse sentido. Além disso, vai nos ajudar bastante, pois estamos precisando de um lateral-esquerdo. Estou otimista, mas isso não significa que será definitivo", completou o dirigente.

Vale lembrar que Wendell foi contratado pelo FC Porto em junho de 2021, vindo do Bayer Leverkusen, por pouco mais de 4 milhões de euros. Aos 31 anos, o jogador tem contrato com os azuis e brancos até o próximo verão e está avaliado em cerca de 5 milhões de euros, segundo o Transfermarkt. Nesta temporada, ele participou de apenas dois jogos com a camisa do Porto.





