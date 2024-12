Real confirma favoritismo, bate Pachuca e leva seu nono Mundial

LUCAS BOMBANA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mexicano Pachuca até chegou a esboçar uma pressão nos minutos inicias da partida, mas não foi capaz de manter a toada e, sem surpresas, sucumbiu diante do elenco estrelado do Real Madrid na final da Copa Intercontinental.

Com gols de Mbappé, Rodrygo e Vinicius Junior -eleito na véspera o melhor do mundo pela Fifa (Federação Internacional de Futebol)-, o time espanhol bateu o time do México por 3 a 0 para faturar seu nono título da competição, em jogo disputado nesta quarta-feira (18) no estádio Lusail, em Doha, no Qatar.

Foi a 11ª vez que o time espanhol disputou a final da competição -a conta inclui o velho Intercontinental, só com europeus e sul-americanos, e a competição da Fifa. As únicas derrotas foram em 1966, contra o Peñarol, e em 2000, contra o Boca Juniors.

Agora são 38 títulos de clubes europeus, contra 26 dos sul-americanos.

O Mundial foi reformulado neste ano e passou a se chamar Copa Intercontinental. No novo formato, o time europeu entrou apenas na final do torneio, não na fase semifinal, como ocorria nos anos anteriores. Os jogadores do atual campeão da Champions League chegaram ao local da competição apenas na segunda-feira (16), dois dias após empate por 3 a 3 com o Rayo Vallecano pelo Espanhol.

O Pachuca, classificado por ter vencido a Copa dos Campeões da Concacaf (Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe), chegou à decisão pela primeira vez.

Nas quartas de final, bateu o Botafogo por 3 a 0, valendo-se do cansaço dos jogadores campeões da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Na semifinal, superou o Al Ahly, do Egito, nos pênaltis, após empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação.

O time mexicano até começou bem o duelo com o Real Madrid nesta quarta e foi quem primeiro chegou ao gol do adversário, obrigando o goleiro belga Courtois a fazer duas defesas para manter o zero no placar.

Com um ataque formado por Vinicius Junior, Rodrygo e Mbappé, o Real Madrid não demorou, porém, a assumir o controle da partida, passando a rondar com perigo o gol defendido por Carlos Moreno.

Até que, aos 37 minutos, saiu o primeiro gol, a partir de uma jogada característica de Vinicius Junior, que partiu em velocidade pela ponta esquerda em direção à área adversária, livrou-se da marcação e passou para Mbappé, livre no meio da área, que apenas teve o trabalho de completar para o fundo da rede.

Com o gol, o atacante francês conseguiu se sagrar campeão mundial no mesmo estádio em que, há dois anos, viu escapar o que seria seu segundo título da Copa do Mundo, perdendo para a Argentina de Lionel Messi na decisão por pênaltis. Mbappé fez três gols naquela final.

Na segunda metade da partida, Rodrygo ampliou logo aos sete minutos ao receber na entrada da grande área, iludir dois adversários e bater com firmeza de pé direito no canto esquerdo, sem chance de defesa para o goleiro.

O terceiro saiu aos 39, em cobrança de pênalti convertida por Vinicius Junior, após falta dentro da área em cima de Lucas Vázquez. O brasileiro foi eleito o melhor da partida e do torneio.

A principal jogada de perigo do Pachuca foi em uma cobrança de falta do atacante Rondón, que parou em boa defesa de Courtois.

Com a confirmação da vitória, a atenção dos jogadores do time madrileno se volta agora novamente para o Espanhol e a Champions. O clube já tem compromisso no domingo (22), quando enfrentará o Sevilla, no Santiago Bernabéu.

Campeão espanhol e europeu na temporada passada, o Real Madrid não tem conseguido repetir o desempenho dominante neste ano.

Os comandados de Carlo Ancelotti ocupam a terceira posição na tabela do Espanhol, com um jogo a menos que o líder Barcelona.

Na nova Champions, a equipe ocupa apenas a 20ª posição, após seis partidas pela fase de grupos, com três vitórias e três empates.

