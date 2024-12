Atacante Jô é preso em BH por não pagamento de pensão alimentícia

O atacante Jô, que atualmente joga pelo Itabirito, foi preso na tarde desta quarta-feira, 18, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A prisão ocorreu devido ao não pagamento de pensão alimentícia, conforme um mandado expedido pela juíza Camili Queiroz da Silva Gonçalves, do Tribunal de Justiça da Bahia.

O jogador foi detido após o treinamento do Itabirito e levado para o Centro de Remanejamento de Presos (Ceresp), em Contagem. Até o momento, o clube ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

Jô, de 36 anos, atualmente joga no Itabirito, onde está se preparando para disputar o Campeonato Mineiro de 2025. Ao longo de sua carreira, passou por grandes clubes, como Atlético-MG, onde foi campeão da Copa Libertadores, e Corinthians, com o qual conquistou o Campeonato Brasileiro. O atacante também teve uma passagem importante pela Seleção Brasileira entre 2007 e 2014, disputando 20 partidas e marcando cinco gols. Ele foi parte do elenco que disputou a Copa do Mundo de 2014.

Leia Também: Neto vence Valdivia na Justiça em processo por danos morais após ser alvo de postagem ofensiva