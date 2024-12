Quatro jogadoras do River Plate são presas em flagrante por racismo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quatro jogadoras do River Plate foram presas por racismo na última sexta (20) durante o jogo contra o Grêmio, no Canindé, pela Brasil Ladies Cup.

As prisões foram feitas em flagrante por injúria racial. A SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) não informou os nomes das atletas em questão.

As jogadoras foram conduzidas por PMs ao 8º Distrito Policial, do Brás. Elas foram acompanhadas por membros do Consulado Geral da Argentina.

Uma outra mulher, de 19 anos, é investigada. As ofensas de cunho racista foram proferidas contra duas pessoas após confusão generalizada em campo.

"Quatro jogadoras de um time de futebol foram presas em flagrante por injúria racial na noite de sexta-feira (20), na Rua Comendador Nestor Pereira, região central da capital. Uma mulher, de 19 anos, é investigada. Durante a partida, houve uma confusão generalizada entre os times. Na ocasião, as indiciadas proferiram ofensas de cunho racial para duas pessoas. As jogadoras foram conduzidas por policiais militares ao 8° Distrito Policial (Brás) e o registro foi acompanhado por membros do Consul - Consulado Geral da Argentina em São Paulo. O caso foi registrado como injúria racial", disse a SSP, em nota.

A partida entre Grêmio e River Plate pela Brasil Ladies Cup ficou marcada por uma confusão generalizada após um gesto racistas de Candela Díaz, do time argentino, ainda no primeiro tempo. A atleta imitou um macaco em direção a um dos gandulas. Em resposta, as jogadoras do Tricolor gaúcho deixaram o campo.

O episódio ocorreu após o gol de empate do Grêmio, que deixou o placar empatado por 1 a 1. As argentinas se desentenderam com o gandula, e as atletas do Grêmio compraram a briga.

As jogadoras gremistas deixaram o campo rumo ao vestiário. A partida ficou paralisada por 30 minutos.

Seis jogadoras do River foram expulsas, e a partida foi encerrada por ausência de número mínimo de atletas. O resultado classificou o Grêmio para a final da competição, que será contra o Bahia.

Já o River foi expulso da competição e está suspenso por dois anos.

"Até quando a gente vai viver isso? É um absurdo uma atleta de futebol profissional vir para cá para encerrar o ano e pisar numa final, e terminar o jogo como esse, passando por um caso de racismo. [...] As atletas do time adversário [River Plate] chamaram as meninas de 'macaca' e 'negrita'. Começou porque fizeram um caso de racismo com um gandula, as meninas não aceitaram. Situações como essa não podem continuar acontecendo. Até quando a gente vai continuar fingindo que não tem racismo, que não tem machismo, que nada acontece, que é tudo bonitinho. Acaba manchando a competição e a grandeza que é o desenvolvimento do futebol feminino", disse Thaissan Passos, técnica do Grêmio, ao sportv.

O QUE DISSERAM AS PARTES

"Viemos a público manifestar a nossa indignação com os fatos ocorridos durante o jogo contra o River Plate pela última rodada da fase de classificação da Brasil Ladies Cup, na noite desta sexta-feira, no estádio Canindé, em São Paulo. [...] As Gurias Gremistas também foram vítimas de palavras e gestos racistas. Lamentamos profundamente o episódio e nos solidarizamos com o gandula e as atletas que foram agredidas de maneira inadmissível e intolerável. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia responsável e faremos todo o possível para que o caso resulte em punição para as responsáveis", disse o Grêmio.

"O River Plate manifesta o mais absoluto repúdio aos gestos discriminatórios ocorridos na partida com o Grêmio pela Brasil Ladies Cup 2024. Comunica que já está tomando as medidas disciplinares correspondentes e continuará trabalhando para erradicar esse tipo de comportamento", disse o River Plate.

"A Brasil Ladies Cup repudia o episódio de racismo durante a partida entre River Plate e Grêmio. Neste momento, a organização está prestando o suporte necessário para as vítimas deste lamentável ocorrido. É triste que o desenvolvimento do futebol feminino, através de um torneio que está sendo exibido em todo o país e também no exterior, seja atrapalhado por um acontecimento lastimável", disse a Brasil Ladies Cup.

