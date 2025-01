Jogador chama Vini Jr de "chorão" e diz: "Deixava-o K.O. em dez segundos"

Pablo Maffeo esteve no centro das atenções por ter chamado Vinícius Júnior de chorão, algo que o levou a desativar as redes sociais por alguns dias devido às ameaças que recebeu. Agora, na contagem regressiva para a Supercopa da Espanha, o defensor do Mallorca brincou com a polêmica envolvendo o brasileiro.

A poucos dias do duelo entre Real Madrid e Mallorca pela Supercopa, o argentino foi desafiado a comentar a polêmica e até convidou Vinícius Júnior para uma luta de boxe entre os dois.

"Seria em um mundo à parte, em uma vida fictícia, mas acho que poderia ser a luta mais vista da história. Acho que eu ganharia, sem dúvidas, deixaria ele K.O. em 10 segundos", afirmou Maffeo, em conversa com o podcast Indómitos TV, antes de revelar sua estratégia para a partida.

"Vou dar umas entradas nele para ver se consigo tirá-lo do jogo. As entradas ficam no campo, mas eu gosto. A falta que fiz nele (na temporada 2021/22) foi um cartão vermelho. Meu pé subiu e foi um vermelho muito claro. Não há justificativa para isso, fui salvo. Continuo recebendo a foto com a perna no joelho dele. O lance de meses atrás não foi cartão vermelho. Tive sorte de o quarto árbitro estar perto e ver a intensidade. Fui pisar na bola e acabei pisando nele, mas não é cartão vermelho", continuou.

"A Espanha não é um país racista, é óbvio que existem quatro idiotas em todo lugar. É claro que isso afeta o Vinícius, não é bonito. Se eu fosse para a África e me chamassem de branco de m****, isso me afetaria... Afeta ele, é muito ruim e deve ser condenado. Não acho que ele provoque as pessoas para ser insultado. Ele comete erros, como todos nós, na maneira como fala com os jogadores ou com os árbitros, mas não acho que ele brinque com a questão do racismo", concluiu.

Leia Também: Jogador é encontrado morto em quarto de hotel