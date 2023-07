Meg Johnson, atriz de 'Emmerdale', morre aos 86 anos

Meg Johnson, atriz de 'Emmerdale', faleceu aos 86 anos. A família confirmou a triste notícia por meio de um comunicado citado pela imprensa internacional.

"É com grande tristeza que anunciamos que a atriz Meg Johnson faleceu pacificamente ontem à noite, cercada pela família", disse o The Mirror.

Meg Johnson será lembrada como uma mulher bondosa, maravilhosa e com um brilho nos olhos. Esse brilho nunca se apagou, mesmo nos últimos anos, quando ela foi diagnosticada com demência.

Ela teve uma carreira notável, que incluiu seu papel como Pearl Ladderbanks em 'Emmerdale' a partir de 2003. Além disso, Meg Johnson também participou de projetos como 'Coronation Street', 'Brookside' e 'Victoria Wood As Seen On TV'.

