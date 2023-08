Cláudia Raia junta os três filhos: "Amor de irmãos"

Cláudia Raia, aos 56 anos de idade, mãe de três filhos, compartilhou nesta quarta-feira, 30 de agosto, fotografias dos irmãos reunidos. As imagens mostram Enzo, de 26 anos, Sophia, de 20, e o caçula Luca, de apenas seis meses, juntos em um barco e também em uma piscina, desfrutando de alguns dias de férias.

A atriz legendou as fotos com a mensagem: "Amor de irmãos".

É importante lembrar que Enzo e Sophia são filhos do casamento anterior de Cláudia Raia com o ator Edson Celulari, enquanto Luca é fruto da atual união da atriz com Jarbas Homem de Mello.

