Cardi B diz que é uma pessoa “muito tímida”

Cardi B, nome artístico de Belcalis Marlenis Almánzar, é conhecida pela sua personalidade forte e pelas letras um tanto ou quanto obscenas das suas músicas.

No entanto, surpreendeu ao afirmar recentemente numa entrevista que é bastante tímida.

A revelação foi feita durante uma conversa ao lado da rapper e amiga Meghan Thee Stalion, a propósito da nova música de ambas, 'Bongos', na qual revelou que é a mais "séria" das duas.

“Sinto que as pessoas pensam que eu sou tipo ‘rawr, rawr, rawr’, mas sou muito mais tímida. Eu até sou tímida com a Megan e ela fica tipo 'Garota! Para!'. Além disso, quando falamos de mim e da Megan, eu sou a mais séria. Eu fico tipo, 'Ok, temos que resolver isto juntas.' E ela diz sempre: 'Garota! Isso é ótimo. Precisas ser otimista, Cardi'", contou, ao ETCanada.

