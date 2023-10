Cineasta iraniano Dariush Mehrjui e esposa são mortos a facadas em casa

O cineasta iraniano Dariush Mehrjui, um dos mais importantes do país, foi morto a facadas na noite de sábado, junto com sua esposa, em sua casa perto de Teerã. O cineasta tinha 83 anos.

"Durante a investigação preliminar descobrimos que Dariush Mehrjui e a sua esposa, Vahideh Mohammadifar, foram assassinados com múltiplas facadas no pescoço", anunciou o chefe da justiça da província de Alborz, Husein Fazeli-Harikandi, citado pelo a agência Mizan Online.

A esposa do cineasta havia declarado em entrevista publicada no domingo pelo jornal Etemad ter recebido ameaças e que sua casa havia sido roubada.

"A investigação mostrou que nenhuma queixa foi apresentada relativamente à entrada ilegal na propriedade da família Mehrjoui e ao roubo dos seus bens", acrescentou Fazeli-Harikandi.

Mehrjui é considerado um dos cineastas mais importantes do Irã. Ele dirigiu mais de 30 filmes, incluindo "A Vaca", um dos primeiros filmes da nova onda do cinema iraniano, e "Os Inquilinos", que foi um sucesso de bilheteria no país.

O cineasta também é conhecido por seus retratos de mulheres, incluindo "Leila", um melodrama sobre uma mulher estéril que incentiva o marido a se casar com uma segunda esposa.

O assassinato de Mehrjui e sua esposa é um choque para o mundo do cinema iraniano. O cineasta era um dos mais respeitados artistas do país e sua morte é uma grande perda para a cultura iraniana.