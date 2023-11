Correa relata 2.854 mensagens de ódio após agressão a Ana Hickmann

Alexandre Correa, marido da apresentadora Ana Hickmann, desabafou nas redes sociais sobre a onda de ataques que vem recebendo desde que a agressão à esposa, ocorrida no último sábado (11), veio à tona.

Em um post compartilhado e apagado logo depois no Instagram, Correa expôs uma captura de tela de uma mensagem que recebeu de um internauta. Na mensagem, o usuário o chama de "p no c" e diz que os dois já haviam discutido nos comentários de uma foto.**

"Finalizando a contagem agora. Em 72 horas são 2.854 mensagens de ameaça, ódio e promessa de vingança! Soaria ameaçador se não fosse tão triste e humilhante", escreveu Correa.

O empresário disse ainda que se sente "condenado aos 52 anos a esquecer o direito de ter uma vida como qualquer brasileiro comum".

"Juízes da internet e desembargadores dos Sites deram a minha sentença, sem direito a recurso e apelação", lamentou.

Correa pediu desculpas pelo que aconteceu e disse que está "buscando ajuda para superar esse momento difícil".

[Legenda]© Reprodução- Instagram

