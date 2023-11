Marido de Ana Hickmann está proibido de entrar na Record há 3 anos, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, estaria proibido há três anos de frequentar a emissora Record, na Barra Funda, em São Paulo, de acordo com o colunista Daniel Castro, do Notícias da TV. Correa teria discutido com seguranças após questionar o procedimento de identificação para uso do estacionamento da emissora.

O colunista diz ainda que o empresário deixou ameaças em sua caixa de entrada após se incomodar com uma nota que Castro escreveu sobre as primeiras gravações de Ana para o programa Tudo É Possível. Na época, o jornalista escrevia para a Folha de S.Paulo.

Procurado, Correa não respondeu aos pedidos deste jornal para comentar o ocorrido. A Record também não respondeu a um pedido de esclarecimento sobre o suposto banimento de Correa dos espaços da emissora.

"Correa deixou duas mensagens ameaçadoras em minha caixa postal. Em uma delas, dizia com todas as letras que iria me 'quebrar' se me encontrasse. A Folha de S.Paulo, jornal em que trabalhava na época, me orientou a fazer boletim de ocorrência no 77º Distrito Policial", afirma Castro em sua coluna.

Ao migrar para a Record, no entanto, Castro afirma ter sido orientado a abrir mão da denúncia por Antônio Guerreiro, vice-presidente de jornalismo da emissora. De acordo com o colunista, Guerreiro disse que não ficava bem um funcionário processar "a maior estrela da casa".

No sábado, a apresentadora Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica contra o marido. O registro aconteceu depois de a Polícia Militar ser acionada por causa de uma briga do casal, na qual Correa teria agredido a apresentadora.